والصورة التي نشرتها هيفاء على خاصية "الستوري" تظهر فيها وهي ترتدي فستان جينز مكشوف الأكتاف وشعرها مسدول خلف رأسها.
غير أن الصورة حيرت الكثير من متابعي هيفاء على التطبيق العالمي، نظرا لما تحمله هيفاء في يدها حيث كانت تحمل مظلة مطرية، بينما ملابس تبدو صيفية وكذلك تمر المنطقة العربية الآن بموجة حر شديدة رغم بداية شهر سبتمبر/ أيلول الذي يبدأ الطقس فيه بالتغير والميل نحو البرودة.
وأبدى عدد كبير من متابعي هيفاء على إنستغرام إعجابهم بالصورة لعدم وضوح علامة التقدم في العمر عليها، وحفاظها على جمالها ورشاقتها.
ويتابع هيفاء وهبي على حسابها الرسمي على إنستغرام حوالي 6 ملايين متابع.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تحمل في يدها.. هيفاء وهبي تحير متابعيها بصورة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.