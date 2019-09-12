ماذا تحمل في يدها.. هيفاء وهبي تحير متابعيها بصورة جديدة

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها على موقع الصور العالمي "إنستغرام" تسببت في حيرة كبيرة لمتابعيها.

والصورة التي نشرتها هيفاء على خاصية "الستوري" تظهر فيها وهي ترتدي فستان جينز مكشوف الأكتاف وشعرها مسدول خلف رأسها.

​غير أن الصورة حيرت الكثير من متابعي هيفاء على التطبيق العالمي، نظرا لما تحمله هيفاء في يدها حيث كانت تحمل مظلة مطرية، بينما ملابس تبدو صيفية وكذلك تمر المنطقة العربية الآن بموجة حر شديدة رغم بداية شهر سبتمبر/ أيلول الذي يبدأ الطقس فيه بالتغير والميل نحو البرودة.

وأبدى عدد كبير من متابعي هيفاء على إنستغرام إعجابهم بالصورة لعدم وضوح علامة التقدم في العمر عليها، وحفاظها على جمالها ورشاقتها.

ويتابع هيفاء وهبي على حسابها الرسمي على إنستغرام حوالي 6 ملايين متابع.