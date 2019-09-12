حيث أعلن الاتحاد عن انطلاق بطولة الدوري العام المصري موسم 2019/2020، يوم 21 سبتمبر الجاري على أن تنتهي البطولة في مايو من العام المقبل.
وأسفرت قرعة البطولة والتي أجريت ظهر اليوم، عن مواجهة الأهلي لنظيرة سموحة السكندري في الأسبوع الأول، في حين سيواجه نادي الزمالك نظيرة الاتحاد السكندري، فيما يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، وتقام مواجهة الفريقين في الدور الثاني، في الأسبوع الـ21.
ويلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة الـ16، علمًا أن بيراميدز فاز ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي، في حين سيلعب الأهلي مع المصري في الجولة السادسة.
وألغى الاتحاد المصري، القرعة الموجهة التي كانت تقام في المواسم السابقة لأسباب أمنية، حيث كان يتواجه الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للبطولة.
وهذه هي النسخة الـ61 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث النادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 41 منها، بينما تُوج الزمالك بـ 12 لقبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول الدوري المصري.. الأهلي والزمالك يصطدمان في الجولة الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.