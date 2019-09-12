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مقتل 50 شخصًا جرّاء خروج قطار عن القضبان في الكونغو

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لقي 50 شخصًا على الأقل حتفهم، بعدما خرج قطار عن القضبان في إقليم تنجانيقا، بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال ستيف مبيكاي وزير الشؤون الإنسانية، في الكونغو، إن الحادث وقع في نحو الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي في بلدة مايباريدي، وإن عدد القتلى أولي، في إشارة إلى أنّ العدد مرجح للازدياد في حصر نهائي مرتقب.

وأضاف على ”تويتر“: ”أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة“.

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