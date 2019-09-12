مقتل 50 شخصًا جرّاء خروج قطار عن القضبان في الكونغو

وقال ستيف مبيكاي وزير الشؤون الإنسانية، في الكونغو، إن الحادث وقع في نحو الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي في بلدة مايباريدي، وإن عدد القتلى أولي، في إشارة إلى أنّ العدد مرجح للازدياد في حصر نهائي مرتقب.
وأضاف على ”تويتر“: ”أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة“.
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