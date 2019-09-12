بناء حاملتي مروحيات جديدتين في القرم

وقال مصدر بصناعة السفن الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" إن إزاحة السفينتين ستبلغ 15 ألف طن. وأضاف أن حاملة المروحيات الأولى ستسلم للبحرية الروسية قبل انتهاء سريان مفعول برنامج تسليح الجيش الروسي، أي قبل عام 2027.
وأوضح أن السفينتين يمكن أن تحملا على متنهما ما يزيد عن 10 مروحيات من مختلف الأنواع وكذلك حوضا لزوارق الإنزال.
وأشار المصدر إلى أن عملية وضع المشروع التصميمي للسفينتين تمر حاليا بمرحلتها النهائية وسيتم بعد أشهر توقيع اتفاقية بناء حاملتي المروحيات مع معمل "زاليف" للسفن في القرم.
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