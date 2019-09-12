رسميًا.. ضربة جديدة لريال مدريد بإصابة لوكا مودريتش

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت: ”أثبتت الفحوصات أن لوكا مودريتش أصيب في عضلات الساق اليمنى. في انتظار التطورات“.
ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب مودريتش، لكن إذاعة ”كادينا كوبي“ قالت إن مودريتش، الذي أكمل 34 عامًا يوم الإثنين الماضي، سيغيب بين 10 إلى 15 يومًا.
وهذا يعني غياب مودريتش عن مباراة ريال مدريد وليفانتي، يوم السبت، في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة ريال مدريد القوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، وقد يغيب عن مواجهة إشبيلية في الليغا يوم 22 سبتمبر.
وانضم مودريتش إلى الثنائي إيسكو وماركو أسينسيو، في قائمة مصابي ريال مدريد، في حين استعاد زيدان إدين هازارد وجيمس رودريغيز وإبراهيم دياز، لكن من غير المعروف إن كان سيعتمد عليهم أمام ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو.
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