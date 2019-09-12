السعودية والعراق.. إعلان موعد فتح معبر عرعر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الخميس، عن افتتاح منفذ عرعر الحدودي من السعودية منتصف أكتوبر المقبل، أمام الحركة التجارية بشكل تجريبي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله: "سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر المقبل، بعد الاتفاق مع الجانب السعودي".

وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بالعراق أنها "خطوة ايجابية من اجل فتح جميع المنافذ مع المملكة".

من جانبه، قال وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية ماجد المرزم إنه "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة". وفقا لوكالة الأنباء العراقية.