وزراء خارجية 3 دول أوربية في الخرطوم الأسبوع المقبل

تستقبل الخرطوم ثلاث زيارات دبلوماسية منفصلة لافتة وعلى مستوى عالٍ لوزراء خارجية أوروبيين. وكشفت مصادر مطلعة عن سلسلة زيارات أوروبية مرتقبة إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، وأكدت المصادر زيارة وزير خارجية فرنسا في زيارة تستغرق يوماً واحداً الإثنين المقبل.

وفي غضون ذلك يصل وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي الثلاثاء المقبل في زيارة تستغرق يومين، وأضافت المصادر أن ذات الفترة ستشهد زيارة لوزير الدولة بالخارجية البريطانية للشؤون الإفريقية. وقالت المصادر إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تعتبر الزيارة الأولى منذ التسعينيات، وأشارت إلى أنها الزيارة الثالثة لوزير خارجية أوروبي بعد الثورة والزيارة الأولى لوزير خارجية أوروبي بعد تشكيل الحكومة المدنية، وأوضحت أن الوزير سيلتقي كلاً من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي ذات السياق كشفت المصادر عن زيارة لوزير الدولة للتعاون الدولي السويدي للسودان من الفترة من (17 ــ 18) من الشهر الجاري، واعتبرتها زيارة مهمة لاهتمام السويد بتطورات الأوضاع في السودان، كما أنها ظلت إحدى الدول التي تقدم العون التنموي، وأعربت أخيراً عن رغبتها في تطوير العمل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.