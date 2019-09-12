تشيرنوبل.."فودكا نووية" تكتسح حانات لندن

أصبحت الكوكتيلات المحضرة على أساس فودكا "آتوميك" Atomic الآمنة إشعاعيا من منطقة تشيرنوبل الأوكرانية ذات شعبية واسعة لدى سكان بريطانيا.

وقال البروفيسور في جامعة يورتسموث البريطانية، جيم سميث، إن المتاجر الكبيرة والحانات تنتظر انطلاق الإنتاج الصناعي للفودكا.

وقال البروفيسور إن العلماء البريطانيين والأوكرانيين كشفوا في أغسطس الماضي عن الكحول التجريبية المصنوعة على أساس الماء المستخرج من آبار منطقة تشيرنوبل والقمح المزروع هناك في تلك المنطقة المحظورة.

وأوضح أن المشروب المصنوع بناء على تكنولوجيا homemade الكلاسيكية يشبه المشروب الكحولي الشعبي (ساموغون)، الأمر الذي أثار اهتماما وسط أصحاب المتاجر والحانات البريطانية.

وأشار البروفيسور إلى أن الإنتاج الصناعي للفودكا المحلية من تشيرنوبل يتطلب تراخيص من سلطات أوكرانيا وروسيا وبيلاروس. ويتوقع أن ينظم إنتاج المشروب في المنطقة المحظورة الخالية من السكان .

وتنوي الشركة المصنعة للفودكا أن تنتج العام الجاري بضع مئات من الزجاجات وتوجه 75% من إيرادات بيعها إلى المتضررين من الكارثة النووية التي وقعت في محطة "تشيرنوبل الذرية في 26 أبريل عام 1986.