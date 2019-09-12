وقال البروفيسور في جامعة يورتسموث البريطانية، جيم سميث، إن المتاجر الكبيرة والحانات تنتظر انطلاق الإنتاج الصناعي للفودكا.
وقال البروفيسور إن العلماء البريطانيين والأوكرانيين كشفوا في أغسطس الماضي عن الكحول التجريبية المصنوعة على أساس الماء المستخرج من آبار منطقة تشيرنوبل والقمح المزروع هناك في تلك المنطقة المحظورة.
وأوضح أن المشروب المصنوع بناء على تكنولوجيا homemade الكلاسيكية يشبه المشروب الكحولي الشعبي (ساموغون)، الأمر الذي أثار اهتماما وسط أصحاب المتاجر والحانات البريطانية.
وأشار البروفيسور إلى أن الإنتاج الصناعي للفودكا المحلية من تشيرنوبل يتطلب تراخيص من سلطات أوكرانيا وروسيا وبيلاروس. ويتوقع أن ينظم إنتاج المشروب في المنطقة المحظورة الخالية من السكان .
وتنوي الشركة المصنعة للفودكا أن تنتج العام الجاري بضع مئات من الزجاجات وتوجه 75% من إيرادات بيعها إلى المتضررين من الكارثة النووية التي وقعت في محطة "تشيرنوبل الذرية في 26 أبريل عام 1986.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيرنوبل.."فودكا نووية" تكتسح حانات لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.