واشنطن تؤكد دعمها لحكومة حمدوك في السودان‎

أكدت الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، دعم واشنطن للحكومة الانتقالية في السودان التي شكلها عبدالله حمدوك.

جاء ذلك في رسالة تهئنة تلقاها حمدوك بمناسبة تشكيل حكومته، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو، بحسب بيان للخارجية السودانية.

وقال البيان: إن بومبيو أكد دعم واشنطن لحكومة حمدوك التي جاءت ”استجابةً لإرادة الشعب السوداني وانطلاقًا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية“.

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن بلاده ستظل ”شريكًا ثابتًا للسودان“.

وأعرب بومبيو عن تطلع واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك تجاه القضايا المهمة بين البلدين بما في ذلك مكافحة الإرهاب، بحسب المصدر ذاته.