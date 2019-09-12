المتحدث باسم السيادي يؤكد إلتزام الحكومة بتحقيق السلام بالبلاد

وأكد الفكى في تصريحات صحافية عقب عودة وفد السيادة إلى الخرطوم اليوم، التزام واستعداد الحكومة بتحقيق سلام شامل فى البلاد.
وأشار إلى أن إعلان المبادئ الذى تم توقيعة مع الجبهة الثورية والحركة الشعبيه قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو تم الاتفاق على جملة من المواضيع لتهيئة أجواء التفاوض شملت وقف العدائيات بما فيها وقف إطلاق النار وفتح الممرات للاغاثة وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسيا من دخول البلاد.
وقال أنه تم الاتفاق على أرجاء تشكيل الحكومات الولائية والمجلس التشريعى إلى حين اكتمال عملية السلام.
وأضاف الفكى أن الأطراف أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل فى غضون شهرين من بدء الحوار.
وعاد إلى البلاد اليوم وفد مجلس السيادة الانتقالى بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة مع الحركات المسلحة فى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
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