السعودية: إنتاج المملكة من النفط يبلغ قرابة 10 مليون برميل يوميا في أكتوبر

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على أن انتاج المملكة النفطي سيبلغ 9,890 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

تحدث وزير الطاقة السعودي الذي يحضر فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، على أن مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستُترك لاجتماع أوبك القادم.

وأضاف الوزير إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وفي وقت سابق، أكد الوزير السعودي، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، "التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول".

وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة "أوبك" باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.