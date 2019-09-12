قبل لقاء بوتين.. نتنياهو: هذا هدف زيارتي إلى روسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حرية العمل للجيش الإسرائيلي ضد إيران و"حزب الله"، شيء مهم.

جاء ذلك، في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الخميس 12 سبتمبر / أيلول، قبل مغادرته البلاد متوجها إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب نتنياهو: "هذه زيارة مهمة للغاية. نعمل حاليا على أكثر من ساحة، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا".

وتابع: "الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. ومن المهم في نظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل، التي يتمتع بها جيش الدفاع الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف إرهابية أخرى".

وتابع: "الزيارة تهدف إلى مواصلة التنسيق المهم، الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية، كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية المشتركة، التي قد اتفقنا عليها، التي لم تتحقق بعد".

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واستطرد: "هناك شوط طويل حتى يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من سوريا. هذا هو هدف الزيارة".

ومن المقرر أن يعقد بوتين محادثات مع نتنياهو، اليوم الخميس، لمناقشة قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط.

ووفقا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيناقش بوتين ونتنياهو القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز آليات التنسيق العسكري".