رشيد عساف وأمل عرفة في فيلم يجسد نضال مطران سوري مقاوم

و"حارس القدس" مسلسل للكاتب حسن يوسف والمخرج باسل خطيب وإنتاج المؤسسة السورية العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، وتأتي مشاركة أمل عرفة فيه بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق اعتزالها قبل أن تتراجع عن القرار.
وكان الفنان المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، عبر عن رغبته الشديدة في تجسيد دور المطران كابوتشي، الذي يعتبره نموذجا للمقاومة والتقريب بين الأديان والمذاهب المختلفة.
وعُرف المطران الراحل بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، كما عمل سرا على دعم المقاومة الفلسطينية.
واعتقلته السلطات الإسرائيلية المطران كابوتشي سنة 1974 أثناء محاولته تهريب أسلحة للمقاومة، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 12 عاما. وأفرج عنه بعد 4 سنوات بوساطة من الفاتيكان، وأبعد عن فلسطين سنة 1978، وقد أمضى حياته بعد ذلك في المنفى في روما حتى وفاته.
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