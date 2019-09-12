عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي يشير إلى تعثر الحوار مع الشرعية اليمنية

أشار عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي الى تعثر اعمال تفاوض سياسية مع الحكومة الشرعية اليمنية.
وأكد الخبجي ان سياسة النفس الطويلة مطلوبة في اشارة على مايبدو لعدم تحقيق اي نتائج ملموسة في محاولة اجراء مفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وقال الخبجي انه يجب الاستعداد لكل الاحتمالات.
واضاف بالقول: "يد تحمي ويد تبني، والحوار وسيلة لبلوغ الاهداف الكبيرة. سياسة النفس الطويل مطلوبة، والإستعداد لمواجهة كل الاحتمال واجب، ولن يسقط حق وراءه شعب كشعب الجنوب، والقادم أفضل باذن الله.
في سياق متصل قال القائد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن ان قوات الحزام على هبة الاستعداد لمواجهة اي خطر طارئ قد يهدد امن واستقرار سكان عدن.
واشار القائد وضاح ان كل القوات مستعدة وعلى جهوزية كاملة للتعامل مع كل من يحاول ان يزعز امن واستقرار السكان الامنيين مهما كان حجمه .
كما طمئن المواطنين ان قوات الحزام الامني درعاً حصيناً وآمناً لكل المواطنين ليلا نهارا .
داعيا كافة المواطنين للتعاون والالتزام بلوائح الأنظمة والقوانين الامنية والتبليغ عن كل من يسعى لنشر الفوضى اوالتخريب او يهدد الامن والسكينة العامة.
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