تحدث عن الخلية القطرية العمانية.. غلاب يكشف فشل الإخوان ومخلفات نفوذ إيران

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، "لم يكن للأحزاب الاسلاموية دورا في الحراك السوداني المطالَب بالتغيير وهذا يفسر التحول الايجابي والذي احدث نقلة مهمة".

‏وأضاف غلاب في تغريدات لم يكن لقطر والاخوان تأثير وكان حراكا وطنيا ضد فساد الأسلمة المخادع".

‏وتابع "وهذا لا بعني انهم يعدون العدة مع مخلفات نفوذ إيراني‏ ويتحركون كالافاعي السامة الباحثة عن فريسة".

‏وأشار إلى أن "الفشل الذي أنتجه الاخوان وملحقاتهم الممولين من قطر اصبح وظيفته انتاج الفشل وبادمان مخرب يعتقد انه ثورة مكتملة ‏والليبرالية الفاشلة التي كانت تتحرك كعمياء وسط مخاض التحول كانت تقوم بوظيفتها‏ومازالت حتى اللحظة الادوات الممولة من الغرب تمارس ضغوط لصالح الممولين لا من اجل التغيير.".

وتابع "خط الحرير القادم من شرق اسيا اليمن مركز وصولا الى أوروبا وافريقيا، ومساعي عمانية ايرانية لصالح موانئهما وبإسناد قطري لتهميش مواني اليمن، وشغلهم يركز على، التضليل والفوضى وتخريب معركة التحرير

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التشكيك بالتحالف ومساعي لتفكيكه للأضرار بأمنه، جعل اليمن ملف امني وعزله وفتنة مستدامة".

وبين أن "الخلية العمانية القطرية التي تدير حرب اعلامية تضليلية يمنيا من أهدافها استمرار الفوضى، وتهميش السواحل اليمنية لصالح ميناء الدُٓقمْ العماني، ويمثل الصراع ضد الامارات والسعودية وخلط الاوراق لإفقاد اليمن أمنها واي تمويل وحلفاء، اما الصين فتشتغل عبر ثلاثة مؤاني باكستاني وايراني وعماني".

وقال "وظيفة الخلية القطرية، دفاع عن الشرعية بما يؤدي الى اضعافها وتفكيكها وإظهارها وكأنها شرعية حزب الاصلاح والفائدة، تحفيز قوى يمنية وخليجية لفحص الملف من جذوره وفتح ملفات مؤامرة خبيثة، عقلنة الصراع والبدء في فحص طبيعة خلايا الطابور الخامس، تقوية التحالف وتحرير الشرعية من الاختراق".