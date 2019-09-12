اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019م هذا الصباح

التيار

سلام السودان يبدأ من جوبا بتوقيع اتفاق إطاريّ

إعفاء مديري الجامعات واستئناف الدراسة

السيادي والجبهة الثورية يتفقان على إرجاء”التشريعي” والولاة

إفادات صادمة لشقيق المعلم القتيل”أحمد الخير” في المحكمة

مكتب سلفاكير يكشف لـ”التيار”: اكتمال الاستعداد لاستقبال رئيس الوزراء

وزير العدل يؤكّد أهمية مراجعة القوانين

الجريدة

الحكومة توقع اتفاق”مبادئ” مع الثورية وإعلان جوبا مع الحلو

وقفة احتجاجية أمام العدل تطالب بالإفراج عن موسى هلال

“الشرطة” تنفي تغيير أو إلغاء الجواز السوداني

تجمّع الأساتذة يطالب بإقالة مجالس إدارة الجامعات

الانتباهة

استقالة سارة نقد الله

الحكومة و”الثورية” تتفقان على إرجاء تشكيل البرلمان وتسمية الولاة

إعلان وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية بالسبت

وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا في الخرطوم قريبًا

وفاة شخص بالعاصمة يشتبه إصابته بالكوليرا

التغيير بتدفع بترشيحات سفراء الخارجية

السوداني

“السوداني” تتحصل على تفاصيل إعلان جوبا بين الحكومة والحركات

استئناف الدراسة بالجامعات مطلع أكتوبر وإعفاء عدد من المديرين

القبض على”15″ مسؤولاً بالبحر الأحمر بتهم الفساد

النيابة تستدعي وكيل جامعة الخرطوم

عقار يطالب بالحكم الذاتي للمنطقتين

أفورقي يزور الخرطوم بالسبت..نيابة غسيل الأموال تستدعي وكيل جامعة الخرطوم

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الصيحة

التوقيع بين الحكومة والحركات وتأجيل”التشريعي” وحكومات الولايات

القبض على”15″ مسؤولاً بالبحر الأحمر بتهم فساد

إقالة عدد من مديري الجامعات واستئناف الدراسة مطلع أكتوبر

ألوان:

إتفاق بين وفد “السيادي” “الحركات المسلحة” على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشى الكوليرا في ولاية النيل الازرق

أخبار اليوم:

توقيع اتفاق اعلان مبادئ بين السيادي والحركات المسلحة بجوبا .

إلغاء إمتحانات وعطلة الفترة الأولى وتوجيهات بالتأكيد من سلامة المدارس قبل السبت .

حمدوك يلتقى مسؤولاً من البنك الدولي ويؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع البنك .

أسر المعتقلين في محاكمة موسى هلال يطالبون باطلاق سراحهم .

قرار باستئناف الدراسة بالجامعات مطلع اكتوبر المقبل .

وزارة العمل توضح ملابسات (قريب الوزيرة) واشتباكات موظفين .

المؤتمر الشعبي يشرع في تدوين بلاغات جنائية ضد المعتدين في حادثة (صالة قرطبة) .

الوطن:

اتفاق بين الحكومة و الحركات على وقف شامل للنار وإطلاق الأسرى

اعفاء مدراء وسحب الشرطة من الجامعات واستئناف الدراسة في اكتوبر

لجنة مطلبية تحرك بلاغات جنائية ضد وزراء في النظام المعزول .