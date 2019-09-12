العفو الدولية تطالب بتسليم المخلوع البشير للجنائية الدولية

قالت مديرة مكتب شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في منظمة العفو الدولية، جوان نيانيوكي، إن الحكومة السودانية لا تزال ملزمة قانونا بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لتصريحات إعلامية فقد طالبت جوان الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك بالتصديق الفوري على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن السودان وقَّع عام (2000م) على المعاهدة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المسئولة الدولية أن تقوم الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.