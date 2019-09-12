إنفراج أزمة السيولة في السودان

كشفت جولة بعدد من البنوك والصرافات بوسط العاصمة الخرطوم عن انفراج جزئي في أزمة السيولة , بجانب تلاشي صفوف الجمهور أمام الصرافات. في وقت عزا فيه مدير فرع بنك العمال شارع البلدية محمد إقبال بحسب لصحيفة آخر لحظة انفراج أزمة السيولة لارتفاع وارد حصة البنوك من الأوراق النقدية من قبل المركزي بصورة غير مسبوقة مقارنة بالفترة الماضية, وأضاف أن أزمة السيولة شبه انفرجت.

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