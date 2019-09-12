ما هي الاتفاقيات التي وقعها مجلس السيادة مع الحركات المسلحة؟

وفي الوقت ذاته توصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورياك مشار زعيم المعارضة ونائبه إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر المقبل، وفقاً لما أكده وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل ما كواي، الذي قال إن محادثات الجانبين كانت جيدة، دون أن يكشف عن التفاصيل.
وفي الوقت ذاته توصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورياك مشار زعيم المعارضة ونائبه إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر المقبل، وفقاً لما أكده وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل ما كواي، الذي قال إن محادثات الجانبين كانت جيدة، دون أن يكشف عن التفاصيل.
وكان إعلام المجلس السيادي السوداني قد أكد أن وفدي الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفقا حول معظم القضايا العالقة بينهما، فيما أكد توت قلواك مستشار سلفاكير توصل الطرفين إلى سلام شامل، موضحاً انخراطهما في مناقشات جادة خاطبت جذور المشكلة. وقال قلواك إن الاتفاق سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.
ومن جانبه قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس وفد التفاوض: نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل وسلام نهائي خلال شهر واحد فقط، بدلاً من 6 أشهر، لأنه من دون السلام لن يتحقق الأمن، ولن تتحقق التنمية.
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