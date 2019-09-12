الأمم المتحدة: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي

الخليج 365: أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قلق من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث إن “الأمين العام غوتيريش قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات”.

وأشار المتحدث إلى، أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن هذا الإجراء “سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وسيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي”. المادة السابقة ترودو يعلن حل البرلمان الكندي ويدعو لانتخابات عامة عاجلة المقالة القادمة ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية

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