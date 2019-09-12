مؤتمر الصمغ العربي العالمي يعقد 30 اكتوبر بالخرطوم

الخليج 365 : أعلن مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن إنعقاد المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم في الثلاثين من أكتوبر القادم برعاية منظمة الانكتاد وبمشاركة دولية وافريقيه ومحلية. وأكد الوزير خلال الاجتماع الدوري للجنة تسيير المؤتمر اليوم بمباني الوزارة أهمية انعقاد المؤتمر والذي يعد الثاني الذي تعقده الأمم المتحدة بالسودان منذ الاستقلال. Advertisements وأضاف أن المؤتمر فرصة لإعادة تعريف السودان بشكل مختلف باعتباره دولة مرتبطة بالإنتاج والتنمية . وأشاد بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا واللجان الفرعية في التحضير للمؤتمر، مشيراً إلي أن اللجان بدأت أعمالها منذ يناير 2019م واكملت استعداداتها بصورة جيدة . وقال “الوزارة تتطلع أن تتحقق في المؤتمر مشاركة عالية من دول العالم وإعادة تعريف السودان بشكل جديد سودان الثورة والتنمية الذي نحلم به جميعا”.

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