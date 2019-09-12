الباهاما تحت الإعصار.. 2500 شخص في عداد المفقودين

وقال كارل سميث ممثل وكالة الحالات الطارئة في الباهاما "حتى الساعة، لا يزال نحو 2500 شخص مدرجين على السجل الحكومي للأشخاص المفقودين"، موضحا أن هذه اللائحة "لم تقارن بعد بسجلات الحكومة حول الأشخاص الذين وضعوا في ملاجئ أو تم إجلاؤهم".
ولا يزال شمال أرخبيل الباهاما غارقا في فوضى كبيرة مع عدم رفع حال الطوارئ حتى الآن. ولا تزال الأولوية لإجلاء المنكوبين من الجزر الأكثر تضررا.
وضرب الإعصار جزر الباهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر الباهاما في تاريخها.
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج نحو 70 ألفا مساعدات في صورة أغذية ومراكز إيواء. وتشير تقديرات القطاع الخاص إلى أن الممتلكات المؤمن عليها وتعرضت للدمار في منطقة الكاريبي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.
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