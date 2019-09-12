"خليفة الإنسانية" تغيث 150 ألف متضرر من فيضانات السودان

وشملت المرحلة الأولى منطقة «الجيلي وودرملي» بمحلية بحري في ولاية الخرطوم، وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي تضمنت العديد من الأصناف الغذائية المهمة، وكذلك تم توزيع 400 خيمة لإيواء المتضررين الذين خسروا منازلهم.
وأشرف فريق مؤسسة خليفة الإنسانية مباشرة على توزيع الطرود الغذائية، كما ساعد في نصب بعض الخيام للمتضررين في منطقتي الجيلي وودرملي.
من جهته، أشاد الدكتور محمد فضل الله، نائب مفوض العون الإنساني في السودان، بدولة الإمارات وإسهامها ودعمها المستمر لبلاده في درء الكوارث الطبيعية ومساعدة المتضررين في كل أرجاء السودان، لافتاً إلى السرعة الكبيرة لوصول وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى بلده الثاني السودان، وبدأنا العمل معاً من أجل الحد من تداعيات هذه الكارثة التي لم نشهدها من قبل.
من جانبها، قالت أسماء عبدالله من مفوضية العون الإنساني في السودان.. «نحن الآن في زيارة لأهلنا في منطقة الجيلي وودرملي، ومن هنا أقدم الشكر الجزيل لدولة الإمارات ووفدها الإغاثي من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وأرحب بهم في بلدهم الثاني».
كما عبر عدد من أهالي منطقتي الجيلي وودرملي عن شكرهم الكبير لدولة الإمارات، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الكارثة.. مثمنين لدولة الإمارات هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي هي ليس بغريبة عن قيادتها وشعبها.
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