أمريكا تنفي ضلوعها في استهداف مواقع عسكرية عراقية

نفى السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الأربعاء، مسؤولية بلاده عن ضرب بعض المواقع العسكرية في العراق ومخازن العتاد.

جاء ذلك، خلال لقاء تولر برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أنه ”جرى خلال اللقاء بحث تطور العلاقات بين بغداد وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، ودور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستخباري والتدريب؛ لتمكين القوات الأمنية العراقية من محاربة الإرهاب وملاحقة خلاياه النائمة وحماية الحدود والأجواء العراقية“.

وأضاف أن ”الجانبين بحثا ضرورة توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار بمجالات الطاقة والإسكان، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الشباب“.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق حكومة وشعبًا، والمحافظة على استقراره السياسي وسيادته، والعمل على تعزيز قدراته العسكرية لحماية حدوده، وتطوير قدرات الدفاع الجوي العراقي“.

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ونفى تولر، ”مسؤولية الولايات المتحدة عن الخروقات العسكرية للأجواء العراقية وضرب بعض المواقع العسكرية ومخازن العتاد“.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 5 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها شن طائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجومًا على أحد ألوية ”الحشد“، قرب الحدود العراقية السورية.

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى مقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة آخر، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات، وبمساعدة القوات الأمريكية.