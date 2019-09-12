وزير العدل يؤكد أهمية مراجعة القوانين والاستفادة من تجارب بعض الدول

وشدد وزير العدل السوداني، خلال لقائه قيادات الوزارة، أمس الأربعاء، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل إجرأء تغيرات مؤسسية وغير مؤسسية لمواكبة التطورات السياسية التي حدثت في السودان.
ودعا إلى إجراء إصلاحات في الوزارة حتى تكون فاعلة في الإسهام في التحول، مشيرا إلى أن هناك خطة لمراجعة النظام القانوني وإصلاح القوانين.
وأوضح عبد الباري أن هناك برامج تحتاج إلى تفعيل بالوزارة على رأسها حوسبة ورقمنة العمل لتيسير العمل والمعاملات، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة وزارة العدل حتى تكون اكثر فاعلية.
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