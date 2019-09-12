ميسى: لم أطلب أبدا التعاقد مع نيمار داسيلفا

أكد أسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي ، أنه لم يطلب أبدا من إدارة ناديه التعاقد مع نيمار داسيلفا صديقه المقرب والنجم البرازيلى فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، مشيرا إلى أنه قدم رأيه فقط إلى إدارة النادى.

وقال ميسى فى حوار حصرى مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "على المستوى الرياضى، نيمار أحد أفضل اللاعبين فى العالم، ولكن لم نطلب أبداً التوقيع مع نيمار قدمنا رأينا فقط".

أضاف: "بصراحة كنت أريد أن يعود نيمار إلى برشلونة، ولا أعرف إذا فعل برشلونة كل شىء ممكن من أجل عودته، ولكن التفاوض مع نادى باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".

وعاد ليؤكد: "لا أشعر بخيبة آمل لعدم قدوم نيمار، نحن لدينا فريق رائع ويمكنه الفوز بكل شىء حتى بدون نيمار".

وكان نادى برشلونة الإسباني قد دخل في مفاوضات لاستعادة برشلونة مجددا فى الميركاتو المنتهى مؤخرا، ولكن مماطلة نادى باريس سان جيرمان حالت دون الصفقة.