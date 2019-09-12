وقال ميسى فى حوار حصرى مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "على المستوى الرياضى، نيمار أحد أفضل اللاعبين فى العالم، ولكن لم نطلب أبداً التوقيع مع نيمار قدمنا رأينا فقط".
أضاف: "بصراحة كنت أريد أن يعود نيمار إلى برشلونة، ولا أعرف إذا فعل برشلونة كل شىء ممكن من أجل عودته، ولكن التفاوض مع نادى باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".
وعاد ليؤكد: "لا أشعر بخيبة آمل لعدم قدوم نيمار، نحن لدينا فريق رائع ويمكنه الفوز بكل شىء حتى بدون نيمار".
وكان نادى برشلونة الإسباني قد دخل في مفاوضات لاستعادة برشلونة مجددا فى الميركاتو المنتهى مؤخرا، ولكن مماطلة نادى باريس سان جيرمان حالت دون الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسى: لم أطلب أبدا التعاقد مع نيمار داسيلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.