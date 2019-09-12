ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية إلى 15 أكتوبر

. وكتب ترامب على "تويتر": "بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، على ضوء الاحتفال بالذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية، اتفقنا على أنه كبادرة حسن نية سنؤجل فرض الرسوم الجمركية على البضائع بـقيمة 250 مليار دولار من من 1 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر (من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة)".
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