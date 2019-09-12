الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة في ”خلة الفرجان“ بطرابلس

سيطر الجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء، على مناطق واسعة من محور ”خلة الفرجان“ جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد اللواء فوزي المنصوري، آمر غرفة عمليات إجدابيا، لـ“إرم نيوز“، أن ”وحدات من اللواء السابع مشاة، وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، سحقت المليشيات في محور خلة الفرجان، وسيطرت على العديد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الوفاق“.

وأشار المنصوري إلى ”مشاركة سلاح الجو في قصف المليشيات، فيما تقدمت الوحدات الأرضية وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات“.

وأضاف أن ”من المواقع التي تمت السيطرة عليها، منطقة شيل السويحلي، ومقر شركة شمال أفريقيا، اللذين كانت المليشيات تتحصن في محيطهما“.

Advertisements

من جهة أخرى، أفادت صفحة عمليات الجيش الليبي على موقع فيسبوك، بأن ”سلاح الجو استهدف مساء الأربعاء تمركزًا للمليشيات ببوابة الهيرة بين منطقتي غريان والعزيزية“، مشيرة إلى ”سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحشد المليشياوي“.

وذكرت الصفحة أن ”وحدات الجيش دحرت المليشيات القادمة من غريان، والتي كانت تحاول السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان“.

وأوضحت أن ”المليشيات تحركت باتجاه العربان صباح الأربعاء بمساندة من الطيران التركي المسير، لكن القوات المسلحة تصدت لها“.