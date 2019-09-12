وأكد اللواء فوزي المنصوري، آمر غرفة عمليات إجدابيا، لـ“إرم نيوز“، أن ”وحدات من اللواء السابع مشاة، وكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، سحقت المليشيات في محور خلة الفرجان، وسيطرت على العديد من المناطق بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الوفاق“.
وأشار المنصوري إلى ”مشاركة سلاح الجو في قصف المليشيات، فيما تقدمت الوحدات الأرضية وكبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات“.
وأضاف أن ”من المواقع التي تمت السيطرة عليها، منطقة شيل السويحلي، ومقر شركة شمال أفريقيا، اللذين كانت المليشيات تتحصن في محيطهما“.
من جهة أخرى، أفادت صفحة عمليات الجيش الليبي على موقع فيسبوك، بأن ”سلاح الجو استهدف مساء الأربعاء تمركزًا للمليشيات ببوابة الهيرة بين منطقتي غريان والعزيزية“، مشيرة إلى ”سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحشد المليشياوي“.
وذكرت الصفحة أن ”وحدات الجيش دحرت المليشيات القادمة من غريان، والتي كانت تحاول السيطرة على منطقتي غوط الريح والعربان“.
وأوضحت أن ”المليشيات تحركت باتجاه العربان صباح الأربعاء بمساندة من الطيران التركي المسير، لكن القوات المسلحة تصدت لها“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على مناطق واسعة في ”خلة الفرجان“ بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.