نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

تعرّض الفنان السعودي خالد سامي، لأزمة صحية جديدة أجبرته على العودة للمستشفى مجددًا، وذلك بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على مغادرتها.

وكشف الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، عن دخول الفنان السعودي خالد سامي، المستشفى مجددًا، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ولم يوضح الرشيد طبيعة الحالة الصحية التي يمرّ بها الفنان السعودي.

وكتب مشعل الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”يرقد حاليًا الفنان والممثل القدير خالد سامي، بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، وتحديدًا في الدور السابع جناح 49 غرفه 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل“.

وتفاعل العديد من مغردي ”تويتر“ مع تغريدة مشعل الرشيد، داعين الله أن يتمم على الفنان خالد سامي بالشفاء العاجل، فيما حاول الفنان السعودي محمد الكنهل، طمأنة متابعيه، وذلك في تغريدة له كتبها عبر ”تويتر“ وقال فيها: ”حبايبي دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حاليًا منوم والحمد لله حالته مستقرة“.

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وكان الفنان السعودي خالد سامي، دخل العناية المركزة في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وذلك في الخامس والعشرين من مايو الماضي، قبل أن يعلن الفريق الطبي المعالج استقرار حالته الصحية، وتجاوزه مرحلة الخطر، ومغادرته قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له، وفي الحادي والثلاثين من نفس الشهر عاد إلى منزله.

يُذكر أن خالد سامي واحد من أبرز وجوه الفن في السعودية، حيث أحب الجمهور الكثير من أدواره في ”طاش ما طاش“ إلى ”شباب البومب 5″، كما قدم شخصيات علقت في الذاكرة مثل ”أبو رويشد“ و“أبو العصافير“ وله مشاركات مسرحية.

كما عمل سامي في الدراما المصرية، واستطاع اتقان اللهجة المصرية خلال عمله مع الفنانة فردوس عبدالحميد، في مسلسل ”النوة“، كما قدم برنامج ”أوراق ملونة“، وبرنامج ”من كل بستان زهرة“.