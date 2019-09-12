وقال بورداس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، حول فكرة رحيل ميسي: "لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر، فهو يرتبط كثيرا ببرشلونة، إنه ينتمي للبارسا وتدرج بين صفوف لاماسيا، لذا لا أعتقد أنه سيركض وراء المال".
وأضاف: "الجماهير تقلق كلما قارب عقد ميسي على الانتهاء، لكنه يبقى مع الفريق، ويمكن للكثيرين أن يروا تأثير أي هزيمة لبرشلونة عليه".
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن "إذاعة كتالونيا"، أن النجم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، تواصل مع ميسي وهو على استعداد للتقدم بعرض ضخم لضمه إلى فريقه الجديد "إنتر ميامي"، للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020.
وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي (32 عاما)، بعد أن كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.
وأكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وجود مثل هذا البند، وقال إن "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لبرشلونة: لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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