ميلان يتطلع لتخفيض عقد دوناروما الأغلى فى الفريق

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة النادى الإيطالي ستتفاوض مع منيو رايولا وكيل اللاعب من أجل تخفيض راتب اللاعب من 6 إلى 5 ملايين يورو فى العقد الجديد.
جدير بالذكر أن راتب دوناروما هو الأغلى فى التاريخ برصيد 6 ملايين يورو سنويا، يليه مباشرة رومانيولي بـ 3.5 مليون يورو.
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