ميلان يتطلع لتخفيض عقد دوناروما الأغلى فى الفريق

يتطلع نادي ميلان الإيطالي، نحو تخفيض عقد حارسه الدولي جانلويجي دوناروما خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة الروسونيري فى تقليل رواتب اللاعبين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة النادى الإيطالي ستتفاوض مع منيو رايولا وكيل اللاعب من أجل تخفيض راتب اللاعب من 6 إلى 5 ملايين يورو فى العقد الجديد.

جدير بالذكر أن راتب دوناروما هو الأغلى فى التاريخ برصيد 6 ملايين يورو سنويا، يليه مباشرة رومانيولي بـ 3.5 مليون يورو.