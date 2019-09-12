الأمم المتحدة: خطة نتنياهو لضم أجزاء جديدة بالضفة مدمرة لعملية السلام

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة.

وقال في بيان "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي". وأضاف "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".