اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رئيس أركان الجيش السوداني يتطلع لتطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف في السودان، أن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون العسكري مع فرنسا، في كافة المجالات، خاصة والبلاد تدخل مرحلة جديدة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان الأربعاء، إن رئيس الأركان المشتركة، استقبل المقدم إلكس كروز الذي تسلم مهامه ملحقا عسكريا جديدا لفرنسا بالخرطوم.

وأكد كروز حرص بلاده على التعاون مع السودان، مشيرا إلى أن الأوضاع الجديدة في السودان مواتية لترقية شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش السوداني يتطلع لتطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا