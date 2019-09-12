رئيس أركان الجيش السوداني يتطلع لتطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف في السودان، أن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون العسكري مع فرنسا، في كافة المجالات، خاصة والبلاد تدخل مرحلة جديدة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان الأربعاء، إن رئيس الأركان المشتركة، استقبل المقدم إلكس كروز الذي تسلم مهامه ملحقا عسكريا جديدا لفرنسا بالخرطوم.

وأكد كروز حرص بلاده على التعاون مع السودان، مشيرا إلى أن الأوضاع الجديدة في السودان مواتية لترقية شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.

