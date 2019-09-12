الرئيس الإريتري يزور السودان السبت المقبل

يتوجه الرئيس الإريتري اسياسي افورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت المقبل، في زيارة رسمية تمتد ليومين، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أكد أهمية العلاقات السودانية – الإريترية، خلال استقباله، نهاية الشهر الماضي، وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، الذي زار السودان على رأس وفد إريتري، وسلم رئيس مجلس السيادة رسالة خطية من الرئيس الإرتيري.