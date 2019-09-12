الرئيس الإريتري يزور السودان السبت المقبل

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أكد أهمية العلاقات السودانية – الإريترية، خلال استقباله، نهاية الشهر الماضي، وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، الذي زار السودان على رأس وفد إريتري، وسلم رئيس مجلس السيادة رسالة خطية من الرئيس الإرتيري.
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