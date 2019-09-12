وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن التقرير اليومي لغرفة الطوارى ليوم الاربعاء، كشف عن أن حالة مصابة بالمرض، قد توفيت داخل عنبر العزل الطبي بمدينة “الدمازين” بالولاية المذكورة، بعد دخولها بـ25 ساعة.
التقرير ذاته أشار إلى حدوث حالة الوفاة الثانية، بمدينة “الروصيرص” بذات الولاية بعد دخولها للعزل الطبي بـ9 ساعات.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، رسميا، بوجود 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الأزرق.
كما أعلنت، في بيان، وفاة 3 أشخاص وإصابة 37 بالإسهال المائي بالولاية الحدودية مع إثيوبيا.
وأوضح التقرير وفق الوكالة الرسمية عن دخول9 حالات جديدة للعزل الطبي، ليصبح العدد الكلي 17، منها 12 حالة إصابة بمدينة الروصيرص و3 أصابات بمدينة “الدمازين” و 2 بمنطقة “ودالماحي” بالنيل الأزرق. .
وأشار إلى أن أعداد المصابين في ازدياد يومي مما يتطلب تكثيف الجهود وإدخال آليات تواكب الموقف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل 41 حالة يشتبة بإصابتها بالكوليرا في الولاية المذكورة.
والسبت، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة مالك عقار، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والأمطار.
ودعت الحركة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إلى الإسراع في “مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن”.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بـ”الإسهال المائي الحاد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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