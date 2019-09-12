إتحاد العمال يسلم وزير المالية دراسة رفع الأجور

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الخليج 365 :
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم عن رفع دراسة الأجور لوزير المالية، مشيراً إلى اعداد رؤية الاتحاد حول مطلوبات العمال في الدستور وتصورهم لزيادة الإنتاج والإنتاجية ونشر ثقافة السلام.
وقال في ختام اعمال الدورة التدريبية التنشيطية للنقابة العامة لعمال السكة حديد أن مبادئ الحركة العمالية المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الموازنة بين القضايا الوطنية والعمالية، مؤكداً استعدادهم للحوار والتفاوض لتحقيق المصالح العمالية، والتمسك باستقلالية الحركة النقابية وعدم التمييز وتعزيز الوحدة النقابية والاستفادة من البعد الخارجي لتكامل الدبلوماسية الشعبية والرسمية لتحقيق مصالح البلاد مبينا أن النقابات انحازت الثورة منذ تفجرها لان الظروف الاقتصادية كانت ضاغطة علي المواطن والعامل
وأشار إلى المعالجات الاقتصادية التي قام بها الاتحاد لتجسير الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة والخدمات التي يقدمها بنك العمال في تمويل التعليم والحج والعمرة والزواج للعاملين
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