إعادة والي جنوب دارفور السابق الى سجن كوبر حبيساً….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمت إعادة والي جنوب دارفور السابق ادم الفكي الي سجن كوبر حبيسا عقب أن لزم السرير الأبيض بمستشفي علياء التخصصي لمدة اسبوع وسط حراسة مشددة حيث تلقي العلاج وتم تركيب قسطرة علاجبة له لتنظيمات ضربات قلبه بمستشفي القلب بالخرطوم.

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