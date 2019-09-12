شعبة الصاغة : هناك شبه توقف للشركات الأمنية التي تعمل في...

الخليج 365 :

أكدت شعبة الصاغة وتجار الذهب انتظارهم للاستراتيجية الجديدة بخصوص تجارة الذهب من الجهات المختصة.

وكشف نائب الأمين العام، شريف تبيدي عن انخفاض أسعار الذهب إلى 2750 للجرام مقارنة بـ2800 جنيه

وذكر تبيدي في تصريح لـصحيفة (باج نيوز) الإلكترونية أن هناك شبه توقف للشركات الأمنية التي كانت تعمل في مجال تجارة الذهب مشيرًا إلى أن الأمر انعكس على الأسعار بصورة واضحة.

وقال تبيدي: “نحن الآن في انتظار القرارات التي ستخرج من رحم الحكومة الجديدة بخصوص الذهب حتى نتمكن من التعامل معها”، وتوعد بالكشف عن أي ممارسات سالبة في تجارة الذهب وإعلانها للرأي العام حال تجاوزهم القانون، وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المصرح لها شراء الذهب هو بنك السودان رافضًا أي ممارسات أخرى تتم خارج القطاع، وأكد تبيدي على أن السلطات عملت على تشديد الرقابة على المعابر ومطار الخرطوم تجنبًا لتهريب الذهب.