مدير شركة السكر السودانية : موسم القصب مهدد بالفشل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شركة السكر السودانية، عن نذر فشل تواجه موسم طحن القصب المقبل، واتهمت جهات في نظام حزب المؤتمر الوطني “المعزول” بتعمد تدمير مصانع السكر التابعة شركة السكر السودانية توطئة لتخصيصها وبيعها.

وقال مدير الشركة، المهندس مستشار، سيف الدين أحمد سليمان، في حوار لـ(التيار) ينشر لاحقا، “أن الموسم مهدد بالفشل بسبب عدة عوامل”، وأبان أن مصانع الشركة تحتاج لقطع غيار ومعدات بقيمة 15 مليون يورو، فشلت الجهات المختصة في توفيرها للشركة، وأضاف:” أن إدارة الجمارك ترفض الإفراج عن قطع غيار موجودة بالمنطقة الحرة بقري إلا بعد الرسوم الجمركية”.

وكشف سيف الدين عن انخفاض إنتاج الشركة من السكر في الموسم الماضي (2018 -2019) إلى 199 ألف طن مقارنة بـ(356) ألف طن، بيد أنه نوه لوجود خطة لتطوير مصانع السكر تتضمن الدخول في إنتاج سلع أخرى مثل الكهرباء والإيثانول وتسمين الماشية.

يشار إلى أن شركة السكر السودانية تملك أربعة مصانع هي الجنيد، حلفا الجديدة، غرب سنار وعسلاية بطاقة إنتاج تبلغ 355ألف طن سنويا، وسبق أن وصل إنتاجها إلى 356 ألف طن في الموسم 2008 – 2009.