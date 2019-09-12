وصول(5) بواخر من مشتقات النفط لميناء بورتسودان

الخليج 365 : محملة بـأكثر من (180) الف طن مترى من الجازولين وغاز الطبخ بورتسودان (smc) كشفت إدارة ميناء بورتسودان للمشتقات النفطية عن وصول(5) بواخر محملة بـأكثر من (180) الف طن مترى من الجازولين والفيرنس وغاز الطبخ. واكد مدير ميناء الخير للبترول عبدالرحمن عثمان قرشى لــ(smc) أن البواخر التي وصلت للميناء تشمل باخرتين من الجازولين باجمالى(87) الف طن

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