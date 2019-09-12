بدء إنفاذ اتّفاق وقف العدائيات بين النوبة والبني عامر بالبحر الأحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدَت لجنة الحكماء بولاية البحر الأحمر، بدء قبيلتي النوبة والبني عامر في إنفاذ اتفاق وقف العدائيات “القلد المفتوح”، ونوّهت لتكوين لجنة بالتّعاوُن مع القوات الأمنية، لجمع السلاح المُرخّص وغير المُرخّص بجميع مناطق الولاية تحت إشراف الوالي.

وأشار الناطق باسم اللجنة خليفة محمد أحمد هتيش حسب (أس. أم. سي) أمس، لتكوين لجانٍ من شباب وقيادات المُجتمع المدني والإدارات الأهلية من القبيلتين لإنزال الاتّفاق على أرض الواقع وإعادة الأمن المُجتمعي بالمنطقة، وتوقّع صُدُور قرارات لإعادة الأمن والاستقرار والتأكيد على التّعايُش السلمي المُجتمعي بالولاية، وأشار لعقد ورش في هذا الإطار بجامعة البحر الأحمر لتهيئة الأوضاع في الولاية. المادة السابقة د. حمدوك يستبعد فرض ضرائب جديدة المقالة القادمة (سوداكال) يرفض مقابلة مندوب المريخ في سجن كوبر ويتنصل من اتفاق ٥٠ الف دولار

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