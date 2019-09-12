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عمال النظافة بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح…

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شهاب محمد - الخرطوم - Sanitation workers collect litter during the annual Hajj pilgrimage in the holy city of Mecca on August 22, 2018. In the streets of Mecca province, thousands of cleaners are hard at work separating plastic waste from composte as more than two million Muslims wrap up their annual hajj pilgrimage. More than 13,000 sanitation workers and supervisors were hired during the 2018 pilgrimage season, which saw temperatures rise to 44 degrees Celsius (111 Fahrenheit) this week. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE

الخليج 365:
دخل الاضراب المفتوح لعمال النظافة بمحلیة الخرطوم والبالغ عددھم 1430 یومه الثالث لعدم استجابة المحلیة لمطالب العمال المتمثلة في زیادة المرتبات والزي والتامین الصحي والاجتماعي، وأرجع العامل وائل النیل عدم استجابة المحلیة لمطالبھم بحجة انھم عمال یومیة مشدداً على أنهم رھنوا رفع الاضراب بتنفیذ مطالبهم.

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