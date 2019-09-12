عمال النظافة بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح…

الخليج 365:

دخل الاضراب المفتوح لعمال النظافة بمحلیة الخرطوم والبالغ عددھم 1430 یومه الثالث لعدم استجابة المحلیة لمطالب العمال المتمثلة في زیادة المرتبات والزي والتامین الصحي والاجتماعي، وأرجع العامل وائل النیل عدم استجابة المحلیة لمطالبھم بحجة انھم عمال یومیة مشدداً على أنهم رھنوا رفع الاضراب بتنفیذ مطالبهم. المادة السابقة مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية لكافة الجرحى بالخرطوم…. المقالة القادمة شاهد بالصور: والدة وزير العدل الجديد في القصر الجمهوري….

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