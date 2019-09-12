في تصريح خطير.. رئيس وزراء الاحتلال: "في طريقنا لإنهاء حماس"

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم "حماس" في قطاع غزة، حيث ذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا، في عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة.

وقال تنتنياهو، ردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه، إن إسرائيل في طريقها إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الساحات/ الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات.

يشار إلى أن قطاع غزة يشهد حالة من التوتر منذ مساء أمس الثلاثاء، عقب إطلاق 5 صواريخ على مدينتي أشكلون وأشدود، شمال القطاع، لحظة إلقاء بنيامين نتنياهو، خطاب انتخابي، الأمر الذي دفعه للهروب.