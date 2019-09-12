مهاجم الوداد المغربي يتلقى دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة المريخ

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الخليج 365 :
تلقى مهاجم الوداد وليد الكرتي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المريخ في الثالث من أكتوبر المقبل، ونال إشادة خاصة من مدرب منتخب المغرب وحيد هاليلوزيتش الذي ذكر أنه فوجئ بالمستوي المميز الذي قدمه اللاعب في مباراة اسود الأطلس للمحليين، مبينا أن الفرصة كانت متاحة أمام اللاعب لتسجيل أكثر من هدف، ممتدحا في الوقت ذاته الاسلوب المتفرد الذي أحرز به هدفه. وكشف حليلوزيتش أن الكرتي أذهله بالوعي والمستوى التكتيكي العالي الذي ظهر به في المباراة.
ونصح مدرب ليوث الأطلس اللاعب الشاب بتخفيف وزنه وأكد أنه سيكون مهاجم المنتخب المغربي الأول لسنوات مقبلة.
ومن جانبه اعترف وليد الكرتي بإضاعته للعديد من الفرص ووعد بتطوير مستواه وتوعد المريخ بالخسارة في جولة الإياب.
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