استرجاع سيارة رئاسية من رئيس مجلس الولايات السابق…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استرجعت لجنة من رقابة السيارات الحكومية سيارة رئاسية ماركة (مرسيدس) من رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان. وأبلغت مصادر مطلعة أن ضباطاً يتبعون إلى الاستخبارات العسكرية تسلموا مفتاحاً (إسبير) للسيارة من المدير الإداري للمجلس. ولاحقاً ووفقاً للمصادر قاد الضباط السيارة من منزل رئيس المجلس المحلول بضاحية (جبرة) بالخرطوم, وأدخلوا السيارة في موقف داخل مجلس الولايات.

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