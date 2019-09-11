تخلص نهائيًا من السمنة في 8 خطوات

توصل فريق بحث من معهد كارولينسكا وجامعة أوبسالا في السويد وجامعة ليون بفرنسا، إلى طريقة جديدة في علاج السمنة.

وقام الفريق بإجراء دراسة على مناطق تخزين الدهون في مراحل العمر المختلفة، وكشفت الدراسة الأولى من نوعها في العالم،انخفاض قدرة الجسم على تكسير الدهون مع التقدم في العمر، حتى وإن لم يغير الشخص من روتين التمرينات أو النظام الغذائي الخاص به. بحسب تقرير نشره موقع ديلي ميل.

وخلال الدراسة، تتبع العلماء في السويد وفرنسا 54 بالغًا على مدار 13 عامًا وقاموا بتحليل مخازن الدهون لديهم، ووجدوا أن معدل إزالة الدهون من الخلايا الدهنية وتخزينها تنخفض مع تقدم العمر، وهو ما يبث الأمل للباحثين في ابتكار عقاقير أو علاجات جديدة يمكن أن تعمل على هذا المعدل المنخفض لعلاج السمنة.

في الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن أسباب زيادة الوزن في الشيخوخة عديدة ما بين التقلبات الهرمونية وفقدان العضلات وغيرها، وتعد هذه هي الدراسة الأولى التي توضح علاقة تقدم العمر مع انخفاض قدرة الجسم على تكسير الدهون.

وقال البروفيسور بيتر أرنر، أحد مؤلفي الدراسة في كارولينسكا، إن معدل دوران الدهون، يحدث بشكل مستقل وهو سبب بعيد تماما عن جميع الأسباب المكتشفة في السابق للسمنة مع تقدم العمر للفرد، وهذا يمكن أن يفتح طرقًا جديدة لعلاج السمنة.

وتسبب مشاكل صحية عديدة فتسبب خللا فى نسبة الإنسولين بالدم، وتؤدى إلى مرض السكر ومضاعفاته الأخرى.

أضرار السمنة هى:

1: تراكم الدهون والسمنة المفرطة تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، حيث إنه يسبب خللا فى مستوى الإنسولين فى الدم.

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2: تزيد من ارتفاع ضغط الدم مما يسبب مشاكل صحية مزمنة.

3: السمنة المفرطة تسبب مشاكل عديدة فى القلب ومنها النوبات القلبية والذبحة الصدرية، وقد تؤدى إلى الوفاة، وذلك بسبب ارتفاع الكولسترول والسكر فى الدم ويعيق إرسال الدم إلى جميع الخلايا فى الجسم.

4: يسبب السكتة الدماغية وذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن السمنة المفرطة.

5: فى بعض الأحيان تسبب السمنة مرض السرطان بجميع أنواعه، وذلك بسبب الإكثار فى تناول الطعام الدهنى مع عدم ممارسة النشاط البدنى.

6: تزيد من فرص الإصابة بحصوات المرارة.

7: تزيد من خطر الإصابة بدهون الكبد ومشاكل فى الكلى.

8: تسبب الاكتئاب والضغط العصبى والنفسى.