جربي الماء الدافئ والليموني في إنقاص الوزن

فوائد الماء الدافئ والليمون كثيرة، فهذا المشروب يذيب الدهون المتراكمة في الجسم، فسعراته الحرارية منخفضة، لأن وضع نصف ثمرة من الليمون إلى كوب من الماء يساوي 6 سعرات حرارية.

ويُخلِّص هذا المشروب من السموم، علمًا أنَّ الطريقة المفضَّلة لخسارة الوزن تقضي بالتخلُّص من سموم الجسم، والحفاظ على صحَّة الكبد وجهاز الهضم، إذ أنَّ سوء الهضم بالمُقابل يُعيق خسارة الوزن عن طريق منع الجسم من الحصول على العناصر الغذائيَّة التي يحتاج إليها لإحراق الدهون، ويقود إلى تراكم السموم في مجرى الدم، ما يُبطئ عمليَّة التمثيل الغذائي.

مشروب الماء الدافئ والليمون يُعزِّز الشعور بالشبع، وغالبًا ما ينصح بإضافته إلى أنظمة الرجيم الغذائية الهادفة إلى إنقاص الوزن. وفي دراسة صادرة سنة 2008 لتبيان تأثير الماء على السعرات الحرارية المستهلكة من قبل الأفراد الذين يعانون من زيادة في الوزن، والسمنة، تبيَّن أنه عند شرب نحو 0.5 ليترًا من الماء قبل وجبة الفطور، يقلّ عدد السعرات الحرارية المستهلكة في الوجبة بنسبة 13%.

فوائد الماء الدافئ والليمون في التخسيس

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- الليمون غنيٌّ بالمغذِّيات، ومن بينها الفيتامينات من مجموعة ب والفيتامين ج، فضلًا عن المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم. وهو يحتوي على على ألياف البكتين المُضادة الفعَّالة للبكتيريا والمفيدة لصحَّة القولون. كما يُحافظ على مستويات حموضة متوازنة في الجسم.

- يشكّل مشروب الماء الدافئ والليمون مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم وحمض الستريك والكالسيوم، ويُساعد في علاج نزلات البرد.

- يُغذِّي البوتاسيوم في الليمون الحامض الخلايا العصبيَّة في الدماغ، ويقوِّي الكبد عن طريق توفير الطاقة لأنزيماته.