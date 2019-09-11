الحكومة الانتقالية تحدد موعد استئناف الدراسة في الجامعات

قررت الحكومة الانتقالية في السودان، استئناف الدراسة في الجامعات، مطلع أكتوبر القادم، فيما يُنتظر أن تُستأنف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل.

صرحت بذلك انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، وقالت إن اجتماعا خاصا عقد اليوم الأربعاء برئاسة عمر بشير مانيس وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء لبحث متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات واستقرارها.

وأضافت أن الاجتماع اعتمد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول استقالة من تقدم بها، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية، وقتما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي.