الرئيس الإريتري أسياس أفورقي يصل الخرطوم “السبت” المُقبل في زيارة رسمية

كشفت معلومات موثوقة أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سيزور العاصمة السودانية الخرطوم “السبت ” المُقبل. وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” مساء اليوم “الأربعاء” فإن أفورقي يصل الخرطوم في زيارة رسمية “السبت” تمتد ليومين يلتقي خلالها رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وشهدت العلاقات السودانية الإريترية مؤخراً فتوراً وتوتراً بين “الخرطوم وأسمرا” خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير وصلت مرحلة إغلاق الحدود بين البلدين، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية، واتهمات مُبطنة من الخرطوم بوجود حشود تتبع لفصائل حركات دارفور المُتمردة مدعومة من إريتريا ومصر.

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