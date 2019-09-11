وزير العدل الجزائري يعلن عن تعديل يمنع خطأ ارتُكب في عهد بوتفليقة

نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019 وقال إنها ستجرى في الموعد المحدد، وفي سياق حديثه عن الانسداد القائم في البرلمان، أكد المتحدث أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يقرر حله.

وقال الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، اليوم السبت على هامش ندوة سياسية لحزبه “التجمع الوطني الديمقراطي” إنه لا وجود لمخطط حل المؤسسة التشريعية”، ويشير إلى أن الرئاسة ترفض التدخل في الأزمة.

وأكد أنه “لا يوجد أي اتصال من قبل الرئاسة مع أي جهة في الأزمة التي تمر بها الغرفة الأولى”، وحاول أويحى التأكيد على أن الأزمة داخلية بقوله “ما يحدث أمر مؤسف، ونحن نتحدث عن إنسان مناضل، وهي أزمة داخلية بين النواب ورئيس البرلمان الذي انتخبوه “.

ورفض أويحي السيناريو المطروح حول وجود علاقة بين أزمة الغرفة الأولى وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019.

وطالب المتحدث سعيد بوحجة بتقديم استقالته لإنهاء حالة الانسداد التي تشهدها المؤسسة التشريعية.

وبخصوص مصير قانون المالية 2019، قال أويحي إن بوتفليقة ووفقا لصلاحياته الدستورية يمكن أن يمرر عبر أمر رئاسية في حال ما إذا تعقدت الأوضاع داخل البرلمان.

وفي سياق آخر سلط أحمد أويحي الضوء على أحداث أكتوبر / تشرين الأول 1988، وقال عنها إنها كانت “أحداث سياسية مدبرة وليست عفوية، نتيجة صراعات على رأس الدولة”، واستدل في هذا السياق “بنزع سلاح الشرطة قبل يومين من الأحداث”، مضيفا أن “ضحايا هذه الأحداث، كانوا ضحايا مناورة سياسية أغرقت الجزائر في الفوضى وعدم الاستقرار ثم الإرهاب “.

وحذر المتحدث، من أن “المناورات السياسية لخدمة طموح الأفراد ما تزال قائمة منذ أحداث أكتوبر / تشرين الأول 1988″، وشدد على أن الاستقرار “مكسب وطني والتعددية في الجزائر ليست وسيلة لضرب الاستقرار “.

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وشهدت الجزائر في الخامس من أكتوبر / تشرين الأول 1988، مظاهرات عنيفة دفعت بالسلطات العليا في الجزائر إلى التخلي عن سياسية الحزب الواحد والانفتاح على التعددية السياسية والإعلامية.

ومن جهة اخرى نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وجود علاقة بين الإقالات الأخيرة لكبار قادة المؤسسة العسكرية في البلاد وقضية ” الكوكايين ” التي تفجرت شهر مايو / أيار الماضي وفند المتحدث علمه بوجود تعديل حكومي يكون هو من أبرز المغادرين.

وقال أويحيى, في مؤتمر صحافي اليوم السبت على هامش ندوة سياسية لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر ثاني قوة سياسية في البلاد إن التغييرات الأخيرة إن التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في قيادة الجيش عادية تأتي في إطار الحياة العادية لهياكل الدولة الجزائرية.

وقال أحمد أويحي إن التغييرات الأخيرة ليس لها أي علاقة بما ثار حول قضية “الكوكايين” مشيرا إلى أن التغييرات الأخيرة جاءت بمراسيم رئاسية موقع من طرف وزير الدفاع الوطني.

وفي سياق حديثه عن احتجاجات متقاعدي ومعطوبي الجيش قال أويحي: ” لدي سؤال مفاده لماذا الاحتجاجات والاعتصامات تحدث عند اقتراب أي موعد سياسي، هل يحتجون أم أنهم يستعملون فيهم “.

وأعلن عن عزم الحكومة فتح حوار مع المحتجين في إطار مساعيها القائمة في محاربة الفوضى التي تهدد استقرار الدولة.

وفي تعليقه حول تعديل حكومي مرتقب عنوانه الكبير رحيل أحمد أويحي نفى المتحدث علمه بالموضوع موضحا ان التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة.